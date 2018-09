“Boa limpeza das pias e azulejos com Bombril. Para todas as aplicações de limpeza, exija o legítimo Bombril com o rótulo vermelho. Esponja mágica, torna fácil toda a limpeza difícil”.

7 de fevereiro de 1962.

