“Passat Surf. O carro para as pessoas de espírito sempre jovem. Seja qual for a idade. Passat Surf é uma edição especial descontraída e esportiva, com a mesma tecnologia que faz do Passat o carro mais avançado do Brasil”

17 de maio de 1978. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

