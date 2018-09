Patrocínio esportivo

Hércules, recordista de ‘goals’ do Fluminense, anunciava um produto bem mais prosaico do que os promovidos pelos craques do futebol contemporâneo. O creme de barbear Williams era recomendado por ele por suas qualidades de dupla ação: “Remove a secreção oleosa que protege cada fio de barba, permitindo à água penetrar na base do cabelo, amolecendo-o convenientemente; e amacia a periferia escamosa da epiderme, de modo que a navalha raspe rente à base da barba, removendo fio por fio”. O fabricante era a J. B. Williams, a mesma do Acqua Velva.

5 de novembro de 1938.

