“A história humana de um homem que amou e sofreu! O filme que bateu todos os recordes de bilheteria no Rio de Janeiro! Ademar Gonzaga apresenta: O Ébrio. Vicente Celestino, cantor que pertence ao povo canta para o povo no seu primeiro filme. Direção de Gilda Abreu. Segunda-feira no Art Palácio”.

26 de novembro de 1946.

