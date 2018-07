“O serviço prestado pelos bondes equipados com os motores e aparelhos de regulação Westinghouse é de suma excelência e economia. O guarda-freio que conduz os bondes equipados com material Westinghouse se orgulha do seu carro. Para peças e outros pormenores, dirigir-se à Byington & Cia”.

8 de abril de 1923. Veja a página no Acervo Estadão.

Outros reclames de bondes AQUI.

Mais transportes AQUI.

Siga-nos no Twitter!