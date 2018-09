“Um amigo de inovações poderia chamar este veículo de ‘pedomóvel’, pois conquanto nele se reunia muito do conforto e comodidade do automóvel. O seu único sistema de propulsão são os pedais, tocados por energia muscular. No caso o motor é o famoso pintor espanhol Luziarte, que conduz no carro um assento, uma palheta, pincéis e uma cama bem confortável”.

3 de agosto de 1928.

