Comunicação interplenetária

“O problema da comunicação interplanetária parece ter sido resolvido teóricamente. Os últimos estudos a respeito – Pensa-se em lançar um foguete em direção à Lua ou outro planeta. Cientistas alemães, americanos e austríacos têm estudado ultimamente o problema da realisação de uma viegam à Lua, Marte, a Vênus ou a qualquer outro planeta. Pensa-se em fabricar um gigantesco foguete que deverá ser lançado da Terra em direção a qualquer outro planeta antes do fim do ano ou, o mais tardar, antes de junho de 1930, segundo informam os membros da Societé Astronomique de France. Os astrônomos ainda não chegaram a um acordo sobre se o foguete levará ou não passageiros. Mas é provável que os primeiros sigam vazios primeiro por causa do peso extra, que compreenderia um problema, segundo pelo fato de não terem descoberto ainda os cientistas o meio de promover o regresso à Terra”.

A reportagem sobre a reunião da Sociedade Astronômica de Paris para discutir as primeiras viagens interplanetárias trazia a seguinte conclusão no último parágrafo: “Há um ponto em que todos os que estudam o assunto estão acordes: o de que o foguete é o único meio viável”.

11 de julho de 1929

