“Estas pernas seduzem porque estão divinamente revestidas com esse véu de poesia das meias de alta classe, perfeitas no fio, na malha, no tecido e na cor: meias Désir – Êxtase – Ilusão – Frénésie”.

2 de outubro de 1945.

Hoje o anúncio passaria pelo crivo da Secretaria de Política para as Mulheres?

