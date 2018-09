“Preferiu condenar-se como adúltera a gravar o crime do marido. Um grande elenco num grande filme do cinema italiano. Com Antonella Lualdi, Nadia Gray, Massimo Serato e Amedeo Nazzari”. Em cartaz nos cines Marrocos, Majestic, Nacional, Vogue, Astral, Roma, S. Caetano, Maracanã e Estrela”.

7 de fevereiro de 1957.

