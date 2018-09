Pinga de banqueiro

“Sr. banqueiro, a sua responsabilidade profissional é enorme. Seu trabalho mental é dos mais exaustivos. Quando sentir-se desanimado, abatido – consequências do calor – experimente esta receita simples e eficaz: tome um gole de Coronel com gelo ou misture com Soda, Água Tônica, Guaraná ou mesmo água comum, bem gelada, conforme seu gosto e, sentirá, imediatamente, como esse drinque reanima, estimula, refresca. Pinga de luxo Coronel. Puro ou misturado, sempre ao seu agrado”.

14 de dezembro de 1947.

Hoje o anúncio seria considerado incorreto, por estimular o uso da bebida durante o trabalho.

