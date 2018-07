Em cartaz no Gemini, Cal 3 e Barão, Pink Floyd The Wall, filme de 1982 do diretor Alan Parker, estrelado por Bob Geldof e com roteiro do então vocalista e baixista da banda Roger Waters. Anúncio de 12 de outubro de 1986.

