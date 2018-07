“Indubitavelmente, o Pacaembu é o bairro ideal para a instalação do seu lar.” Começava assim o texto do anúncio da Companhia City publicado dia 21 de janeiro de 1938. “Um bairro pitoresco, salubre e sossegado.”

Além do mapa com a localização do loteamento, o anúncio trazia a ilustração de um casal diante de uma construção em estilo colonial em um bairro com residências confortáveis em ruas bem arborizadas.

Exceto pelo aspecto da segurança, que mudou o estilo dos imóveis, o bairro mantém o padrão prometido na época do lançamento. O anúncio dizia: “Espraia-se maravilhosamente entre Higienópolis e Perdizes, atingindo seus limites as avenidas Angélica e Paulista, a Rua Cardoso de Almeida e a Avenida São João”.

E ainda: “Em pleno centro da cidade, o Pacaembu dispõe de todo o conforto moderno, constituindo o bairro residencial por excelência da nossa metrópole. Construa, pois, o seu lar no Pacaembu, a nova maravilha urbana”.

