‘Santinho’ do candidato Plínio de Arruda Sampaio em 11 de novembro de 1986, candidato a deputado federal pelo PT para a Assembléia Nacional Constituinte. Foi eleito com 63.899 votos, o segundo mais votado do PT depois de Luiz Inácio Lula da Silva e o 27º mais votado de São Paulo.

