A campanha eleitoral começa hoje no rádio, da TV e também nas ruas, com alto-falantes tocando musiquinhas horríveis no último volume. Essa indústria da poluição sonora vem de longa data, como comprova o anúncio acima, da indústria Delta de aparelhos eletrônicos, publicado em 3 de agosto de 1960. “Transforme sua campanha eleitoral em VOTOS. Equipe seu carro, perua ou caminhão com o moderno e eficiente equipamento de som Delta. Ideal para comícios, excursões políticas, convenções partidárias, concentrações etc”.

