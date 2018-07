Muito prazer, Coca-Cola

Há 120 anos, no dia 31 de janeiro de 1893, a marca Coca-Cola era registrada no escritório de patentes dos Estados Unidos. Toda a história de afirmação da marca está contada nos anúncios impressos publicados ao longo da história do Estadão. O exemplo acima é do dia 6 de dezembro de 1953:

“Por trás da chapinha da Coca-Cola…um mundo de coisas boas. Toda essa gente trabalha para o seu prazer. Talvez você não imagine, ao beber a sua deliciosa Coca-Cola, que centenas de pessoas trabalham para lhe proporcionar esse prazer. Uma vasta equipe de profissionais brasileiros altamente especializados contribui para manter o elevado padrão de qualidade que tornou Coca-Cola a bebida que inspira confiança”. Confira a edição no Acervo Estadão

Veja a propaganda da Coca-Cola feita para a TV, nos anos 50, com ritmo e instrumentos brasileiros para apresentar o novo refrigerante ao mercado nacional:

Mais anúncios da Coca-Cola AQUI

Twitter Facebook Pinterest Instagram Tumblr