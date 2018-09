Anúncio da Companhia Telefônica Brasileira no fim da II Guerra Mundial:

“Este aparelho tem a aprecisão e a delicadeza de um relógio. Poupe-o. Se V.S. usar o aparelho telefônico com carinho e cuidado que são devidos aos mecanismos delicados, concorrerá para o bom andamento do serviço. E esse cuidado nunca foi mais necessário do que é hoje, quando a obtenção de materiais é mais difícil.”

7 de agosto de 1945

