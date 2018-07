Poupe os ovos

O ovo, de braços e pernas, apresenta à dona de casa a embalagem do Pó Royal: “Senhora, apresento-lhe um amigo que irá prestar-lhe os mesmos serviços que eu”. O anúncio traz um comunicado de Nova York: “Uma importante descoberta. O departamento experimental da Royal Baking Powder acaba de anunciar uma descoberta de transcendente importância para todas as donas de casa. As experiências feitas com o Royal Baking Pawder (Fermento em Pó Royal) provaram que com o seu emprego pode reduzir-se o número de ovos que se necessita para o preparo de bolos e pasteis. Em muitos casos, pode-se reduzir esse número pela metade, ou mais ainda, bastando que se substitua cada ovo que se omitir por uma colherinha de Fermento em Pó Royal”. Publicado dia 14 de julho de 1929.

