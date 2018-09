“Pouca gente no viaduto. Quando o cortejo ganhou o viaduto do Chá, pouca gente ali aguardava. Motivo: Chuva e a medida adotada pelo Serviço de Segurança do presidente, que permitiu o estacionamento de pessoas junto às grades onde havia elementos da Guarda Civil”.

A foto saiu na primeira página do Estadão do dia 26 de fevereiro de 1960, quando o presidente dos Estados Unidos Dwight David Eisenhower esteve no Brasil.

