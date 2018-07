“Depois de fechado o banco, poder-se-á fazer depósitos de valores, por meio do ‘recebedor automático’, instalado do lado de fora do edifício”.

A ilustração mostra como funcionava o equipamento precursor dos caixas bancários automáticos, na agência do Citibank inaugurada em São Paulo no dia 25 de fevereiro de 1930. O banco ficava no Palacete Martinico Prado, na Praça Antonio Prado. Veja AQUI.

