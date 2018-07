Notícia sobre o primeiro merchandising da história

Primeira notícia sobre a invenção da mistura de publicidade no enredo da novela: “Um editor publica interessantíssimos romances de intrincado enredo e situações de efeito. O leitor, cuja atenção é atraída desde as primeiras páginas, segue com interesse o fio da história, busca com ansiedade o desenlace das mil peripécias que o matizam e, de súbito, quando menos o espera, dá de rosto com o anúncio de uma casa de modas ou com o reclames de um armazém de gêneros de consumo. É um choque inesperado que faz refletir e meditar”.

Edição de 10 de maio de 1876. Veja o texto completo no Acervo Estadão.

