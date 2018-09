Primeiro ônibus brasileiro

“Primeiro ônibus produzido em série no Brasil. Sua excelência o ministro da Viação e Obras Públicas, Almirante Lúcio Meira, presidente do GEIA (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), marca, com sua honrosa presença, a importância desse momento para a indústria automobilística nacional. Em São Bernardo do Campo, onde há menos de dois anos a Mercedes Benz inaugurou sua fábrica brasileira, já está em funcionamento a linha de fabricação em série do primeiro ônibus integral produzido no País”. Publicado dia 11 de setembro de 1958.

Outros reclames de transportes AQUI.