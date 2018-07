Tataravó da caxirola

As duas gravuras em cobre mostram índios tupinambás da Ilha do Maranhão em trajes da época de Luiz XV, dançando e tocando um chocalho semelhante à caxirola, instrumento oficial da Copa do Brasil de 2014 idealizada pelo músico Carlinhos Brown.

As gravuras foram impressas em 1613 e reproduzidas na Biblioteca Brasiliana de Rubens Borba de Moraes, na década de 1950. Integram a ‘Brasiliana Itaú, uma grande coleção dedicada ao Brasil’, de Pedro Corrêa do Lago.

Mais índios AQUI.

Copa do Mundo AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr