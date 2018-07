Primórdios da infografia

“Passageiros da Estrada de Ferro Noroeste Brasileiro nos anos de 1906 a 1916. O gráfico que acima reproduzimos, do último relatório da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, dá por si só uma ideia do desenvolvimento que a grande via férrea levou, em dez anos, aos extensos desertos de São paulo e Mato Grosso. O número de passageiros-quilômetro, na linha daquela empresa, foi, em 1906, de 179.005, e, dez anos depois, em 1916, subiu a 12.546.473”.

3 de setembro de 1917.

