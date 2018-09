Projeto Tamar

“Real companhia de Paquetes a vapor de Southampton, o magnífico paquete Tamar. Sairá de Santos para Southampton e Havre com escala pelos portos de costume Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Lisboa no dia 6 de abril, ao meio-dia, tomando passageiros em trânsito para Paris. Recebe encomendas para Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow e Edimburg e mais os portos de costume, até às 4 horas da tarde do dia 5”. Publicado em 1 de março de 1881.

