Estudantes da USP protestam em frente à Galeria do Rock, no centro de São paulo, contra a morte de um colega no choque entre os alunos da Faculdade de Filosofia e do Makenzie. A briga terminou quando a polícia invadiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. De camisa branca, o estudante José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula. Foto do Arquivo Público do Estado de São Paulo.

4 de outubro de 1968.

