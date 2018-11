Que bicho é esse?

Anúncio publicado pelo governo na gestão do ex-presidente Fernando Collor para explicar o projeto de desestatização:

“Você já deve ter ouvido muito essa palavra ultimamente. Agora, você vai compreender exatamente o que ela significa para o País. Desestatizar é transferir para a iniciativa privada setores que não fazem parte das obrigações essenciais do Estado para com você, cidadão. Como saúde, educação, saneamento, habitação, segurança e justiça. Por muito tempo a presença do Estado na economia foi necessária para criar condições à nossa industrialização. Ele promoveu desenvolvimento e financiou o crescimento, criou empresas e indústrias. Só que a presença ficou grande demais e as consequências agora são dramáticas. Um estado pesado incomoda muita gente. Empresas saudáveis estão esgotando sua capacidade de investir, levando seus parques industriais ao atraso, arriscando seu futuro. Outras, que dão sérios prejuízos, já comprometeram as perspectivas de melhoria de seus trabalhadores e passaram a sugar recursos do contribuinte para compensar suas dívidas. Assim surgiu o programa de desestatização, proposto pelo presidente Fernando Collor, aprovado pelo Congresso Nacional e administrado pelo BNDES. Para reduzir as despezas do governo e modernizar a economia brasileira, criando recursos que possam reconciliar o Estado com suas obrigações mais importantes para você, cidadão”.

9 de outubro de 1991.

