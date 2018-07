“Que tal ter 50 números de telefones no seu pulso? O Tele-Memo é um microcomputador com memória para até 900 caracteres. Números de telefones, compromissos, senhas bancárias, etc. Você grava o que quiser e consulta quando precisar. Tão fácil quanto ver as horas. Relógio Quartz Casio Made in Japan”.

1 de agosto de 1984. Veja a página no Acervo Estadão.

