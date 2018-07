“Tal qual as jóias, as peles, quando são legítimas, nunca perdem o seu valor. Abrigos de radiosa elegância no Mappin Stores. As nossas exposições de agasalhos que tanto sucesso vêm registrando neste inverno, acham-se atualmente enriquecidas com uma seleta e brilhante coleção adquirida especialmente por nossos ativos compradores no Grande Mercado de Peles em Londres. Preços muito moderados”.

27 de julho de 1929.

Hoje o anúncio do Mappin seria totalmente incorreto, por oferecer artigos produzidos com peles de animais.

