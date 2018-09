O anúncio acima saiu no dia 17 de outubro de 1880. O colador de cartaz apresenta o lançamento do almanaque literário de São Paulo, de José Maria Lisboa, que virou nome de rua em São Paulo.

Abaixo, a mesma ilustração no anúncio do novo endereço da filial da Ericsson em São Paulo, no dia 25 de outubro de 1970.

