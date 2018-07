Os anúncios publicados no Estadão desde 1875 revelam as mudanças dos costumes da sociedade, as transformações políticas e o desenvolvimento econômico do Brasil. A digitalização destas imagens permite recuperar detalhes da história do anúncio impresso no País, parte importante da história de vida de muitos brasileiros. O anúncio acima, com a oferta da máquina de escrever portátil Remington na Casa Pratt, é da edição do dia 30 de dezembro de 1924. Confira no Acervo estadão.

Reclames do Estadão

