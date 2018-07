Regras do Corso na Paulista

As regras oficiais do corso do Carnaval de 1923 mostram o contraste da folia da época com a dos dias atuais. Duas coisas muito comuns hoje em dia eram vetadas: veículos com propaganda e vendedores ambulantes.

Confira algumas das normas publicadas pelo delegado de polícia na edição do dia 9 de fevereiro de 1923 .:

“- Nenhum veículo poderá parar durante o corso, devendo todos observar uma marcha regular, isto é, a de um homem a passo ordinário.

– No caso de força maior ou de desarranjo de um veículo, deverá o mesmo ser imediatamente retirado do corso.

– Não será permitida a entrada de veículos de ‘reclames’, bem como os de tração animal, bicicleta, motocicleta, etc.

-Não será permitido o comércio de serpentinas, confete e outros artigos carnavalescos por vendedores ambulantes”.

O delegado informava ainda que o trajeto do corso poderia ser estendido caso a lotação estimada de 3.500 veículos fosse ultrapassada.