Remédio para pessimismo

“O pessimista é uma criatura indesejável no lar, na sociedade e nos centros de trabalho, porque as suas opiniões são sempre negativas. Vê tudo negro! Entretanto, o pessimista não tem culpa de ser assim… São os nervos esgotados os verdadeiros responsáveis pelo seu estado. Vigonal é o reconstituinte indicado. Vigonal nutre as células do cérebro, enriquece o sangue, recalcifica os ossos, promove a perfeita assimilação dos alimentos. Faz aumentar vários quilos em poucas semanas. Inicie imediatamente o uso de Vigonal e seja otimista, para ser bem-vindo em toda a parte”.

16 de junho de 1946. Veja a edição no Acervo Estadão

Veja outros reclames de remédios aqui.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest