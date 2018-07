“Levíssima, a mais moderna em sua classe, peso reduzido e construção sólida. Teclado universal anatômico e sensível, segmento móvel para escrita de maiúsculas, tabulador de ajuste e desajuste automáticos no próprio teclado, graduador de tensão do teclado à vontade do datilógrafo”. Tão boa que tem gente que usa até hoje. Veja um exemplo aqui.

O anúncio é de 13 de novembro de 1952.

