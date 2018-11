“Restam poucas horas para a aquisição dos seus presentes! Se é evidente que os minutos valem ouro, as nossas exposições do andar-térreo, do sub-solo e dos andares superiores permitem-lhe realizar uma escolha rápida, acertada e feliz! Hoje, em nosso Salão de Chá: Almoço de Natal! Casa Anglo-Brasileira, sucessora de Mappin Stores”.

12 de dezembro de 1940.

