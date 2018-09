Revolução com Guaraná

Propaganda do Guaraná Espumante inspirada na revolução de 1923 no Rio Grande do Sul (“Revolução Libertadora”, contra o continuísmo de Borges de Medeiros):

“Quem tinha o queijo e a faca

Mal seguros em sua mão,

Só por urucubaca

Deixou cair tudo no chão.

(Quadrilha gaúcha).”

“O quadro é sugestivo e admirável?…

O gaúcho imperterrito indomável

Empunha o facho ardende da revolta

E o brado triunfal da guerra solta

Para ao mundo mostrar que não tem dono,

Fazendo tremer o trono

O oligarca usurpador

Que se encolhe de medo e de terror,

Ante a força que ruge e que ameaça,

Idostrando que renascem com ardor

As velhas tradições da nossa raça!…

Do povo heróico as tradições revivem,

(Mas não é de espantar!…) num leve instante;

E que os fortes gaúchos todos vivem

Bebendo sempre o Guaraná Espumante!…”

Publicada em 23 de janeiro de 1923

