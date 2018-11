Revolução digital

“Ao simples toque de um dedo… V. pode comunicar-se com qualquer dos 184.000 telefones que atualmente existem na cidade. Em 1951, data da última revisão das tarifas telefônicas, existiam em São Paulo 111.500 telefones em serviço. Essa grande ampliação de 65% em apenas quatro anos tornou mais complexas as instalações. O custeio do serviço, em vista das elevações de preços verificadas tanto nos materiais como nos salários, também aumentou consideravelmente depois de 1951. É, pois, necessário atualizar as tarifas na base dos novos custos, para manter o serviço em alto padrão de eficiência. Companhia Telefônica Brasileira”.

4 de novembro de 1955.

