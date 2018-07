Nercessian no cinema em 1970

Anúncio do filme “Marcelo Zona Sul”, de Xavier de Oliveira, interpretado por Stepan Nercessian em sua estréia no cinema com apenas 15 anos de idade. O filme foi lançado em1970 com grande sucesso em todo o país. As canções “Marcelo” e “Renata” compostas por Denoy de Oliveira e interpretadas pelo grupo gaúcho Liverpool Sound foram muito executadas nas radios naquele ano. O filme completou 40 anos no dia 4 de fevereiro de 2010.

