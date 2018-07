Rita Lee, Sergio Dias e Arnaldo Batista, do conjunto Os Mutantes, no anúncio do óleo lubrificante Shell Super.

Publicado em de 1 de abril de 1969. Confira a edição no Acervo Estadão.

Veja os comerciais para a TV da Shell estrelados pelos Mutantes:

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

