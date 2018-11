Roberto Carlos em 1966

“Magia carioca 66. Espetáculo milionário de trinta fantasias premiadas no carnaval carioca. Luxo, qualidade e beleza. São Paulo consagrando os campeões do carnaval. Participação especial de Roberto Carlos, o rei da juventude brasileira. Em benefício das 800 crianças amparadas pela Liga das Senhoras Católicas. Ginásio do Ibirapuera”.

19 de abril de 1966.

Cenas de Roberto Carlos sobrevoando o Rio de Janeiro em 1966, no filme ‘Roberto Carlos em Ritmo de Aventura’

