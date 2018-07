Projetado em 1951 pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 1957, o Edifício Copan é um cartão postal de São Paulo e um marco na arquitetura moderna. Com 120 mil metros quadrados de área construída, abriga 1.160 apartamentos e 5 mil moradores em 35 andares. O anúncio acima foi publicado no Estadão do dia 25 de junho de 1952, quando as obras foram iniciadas. O texto dava aos leitores ma ideia do que seria o edifício: “A sua residência própria – parte integrante do grandioso maciço turístico, com sua imponência e vantagens em plena Avenida Ipiranga”. Anos mais tarde o Copan entraria para o Guiness Book – O Livro dos Recordes como o maior prédio residencial da América Latina. Do alto dos seus 115 metros de altura é possível ter uma visão de 360 graus de São Paulo. “A rquitetura brasileira alcança o ápice da sua glória, do seu renome mundial”, acrescentava o anúncio de lançamento, que chamava o edifício de “Rockefeller Center de São Paulo” e “a obra do século”.

Outros reclames de imóveis aqui.