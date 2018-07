“Saci, o demônio do desperdício”, diz o anúncio da Light. “A energia desperdiçada pelos consumidores que – sem proveito próprio – deixam seus fogões ligados durante tempo mais que o necessário, permitiria atender alguns milhares de novos pedidos”. Premonitório, o anúncio de 18 de novembro de 1949 concluia com uma advertência: “Economizando energia no presente evitar-se-á a restrição no futuro!”.

