Em cartaz em São Paulo, “O Salário do Medo” (Le salaire de la peur). “A epopéia do terror, filme de H. G. Clouzot com Charles Vanel, Vera CLouzot e Yves Montand”.

24 de novembro de 1954

Assista ao trailer do filme vencedor do Grande Prêmio Internacional de Cannes em 1953:

