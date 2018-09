Anúncio de inauguração do Sanatório Esperança (atual Hospital Menino Jesus), na Rua dos Ingleses, em São Paulo. O prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico da Prefeitura. A história do hospital começou no início da década de 1930, com um grupo liderado pelo médico Bernardes de Oliveira. O prédio no Morro dos Ingleses podia ser visto de longe. Após sérias dificuldades financeiras, o hospital foi municipalizado nos anos 50, passando a atender crianças de até 12 anos. Em 1956 passou a se chamar Hospital Infantil Esperança. Em 1960 o nome mudou para Hospital Infantil Menino Jesus.

6 de novembro de 1938.

