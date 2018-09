Santo Antônio

Revista Seleções ensina como evitar o fracasso matrimonial: “Uma das razões mais comuns dos fracassos matrimoniais é o fato de marido e mulher ficarem cansados um do outro, e desejarem variar. Sem admitir abertamente, no íntimo eles estarão enfadados. Todos nós possuímos, no entanto, em estado latente, poderosas forças para dar nova vida e crescente variedade às relações conjugais, diz um eminente especialista. A beleza, a amizade, a constância, o amor, são fontes inesgotáveis de vitalidade e felicidade, que estão nas mãos para serem aproveitadas”.

30 de novembro de 1948.

