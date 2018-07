“Gente que sofre, gente que ama, gente que vive! Aplaudido e premiado na Europa. São Paulo S/A. Com Ana Esmeralda, Eva Vilma, Zeloni, Walmor Chagas e Darlene Glória.”

Em cartaz nos cines Olido e Regência em 8 de outubro de 1965. (veja edição no Acervo Estadão). Considerado um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, dirigido por Luís Sérgio Person, o filme é um retrato do estilo de vida paulistano da época com magníficas imagens de São Paulo.

