Seja uma anta

“Repare no olhar atento com que a anta perscruta em derredor! Sabe que a fatalidade, às vezes, se esconde numa calma aparente e bonançosa. Siga este magnífico exemplo de prudência. Acautele-se contra as incertezas da vida, despercebidas como perigo na calma aparente da floresta. Adquira um título da Prudência Capitalização: é a salvaguarda fácil e segura contra quaisquer eventualidades futuras. Companhia genuinamente nacional para favorecer a economia. VINTÉM POUPADO, VINTÉM GANHO”.

O anúncio publicado dia 3 de outubro de 1943 mostra como os significados e conotações podem mudar com o tempo.

