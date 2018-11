Seu carro pode esticar

“O carro mais comprido do mundo às vezes é o seu próprio automóvel, leitor amigo! Quando você tenta entrar numa vaga estreita, no portão de sua casa, ou quando ‘raspa’ numa ‘fechada’ de outro automóvel…aí sim, é quando o seu carro é o mais comprido do mundo! Nessas ocasiões, lembre-se que a Superestufa – a maior indústria de pinturas de automóveis – está às suas ordens: para pintura, funilaria, cromeação, estofamento e vidraçaria. Graças ao moderníssimo sistema ‘Sintetic Paint’ exclusivo no Brasil de Superestufa, seu carro ficará novo em apenas 2 dias, com certificado de garantia! Superestufa de Mayeroff & Cia – rua do Gasômetro, 915 – pode pintar o seu carro em apenas dois dias porque possui equipamento americano ultra-moderno, técnicos europeus e operários especializados”.

25 de setembro de 1956.

