Sua fotografia vale um Ford

Em 1936, a agência de publicidade Eclética e o Estadão promoveram um concurso de fotografia entre os leitores e o prêmio era um automóvel Ford: “Tenha seu momento de felicidade ao receber um lindo automóvel que há de lhe proporcionar instantes de inigualável prazer. Tome parte do concurso promovido pela Eclética entre assinantes e leitores de O Estado de S. Paulo. Na série magnífica de prêmios que são postos ao seu alcance figuram belíssimos Ford V-8 do último tipo, com quatro portas, modelo Topuring”.

74 anos depois, o estadão.com.br está promovendo entre internautas um concurso de fotos até dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. Lamentavelmente, não haverá distribuição de carros. Mais detalhes aqui.

Outros reclames de fotografia aqui.

