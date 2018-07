“A meia-noite levarei sua alma.Você terá nervos para assistir até o fim este filme de horror?”

29 de novembro de 1964. Confira a edição no Acervo Estadão.

Abaixo, a fantástica definição do significado da vida e da morte por José Mojica Marins, o Zé do Caixão, no início do filme:



