“Quantas notícias a gente lê sobre desastres e perigos, sem que nos venha à mente a idéia de que, com essa simples leitura, está em perigo a nossa vista! A nova ciência da visão revelou que a leitura diária do jornal ainda exige mais luz que a dos livros e, se é feita sob a luz inadequada, constitui grave ameaça para os olhos. Se a iluminação for deficiente, procure corrigi-la como defesa única dos seus olhos e da sua vista. Ilumine ampla, corretamente, as salas onde lê, estuda ou trabalha. General Electric”.

25 de setembro de 1935

